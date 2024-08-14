У Києві судитимуть неповнолітнього, який ножем тяжко поранив дівчину та побив хлопця

16-річний юнак побив хлопця та вдарив ножем 18-річну дівчину. Постраждалу госпіталізували, а нападнику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. За скоєне обвинуваченому загрожує до восьми років в’язниці.

У квітні до столичної поліції надійшло повідомлення про бійку на одній з вулиць столичного Подолу. Прибувши на місце події правоохоронці з’ясували, що до компанії молодих людей почав чіплятись невідомий хлопець, який перебував з компанією неподалік.

Спочатку зловмисник спровокував конфлікт з 20-річним киянином, декілька разів вдаривши його в обличчя, а коли за нього заступилась дівчина – порушник вдарив її ножем у живіт.

Співробітники кримінальної поліції Подільського управління поліції спільно з аналітиками та оперативниками столичного главку провели комплекс розшукових заходів та встановили нападника – 16-річного студента столичного коледжу. В його оселі слідчі вилучили одяг, в якому він був на момент вчинення злочину, ножі, кастет та інші речові докази.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження.

Наразі досудове розслідування завершено та скеровано обвинувальний акт до суду для розгляду справи по суті.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва