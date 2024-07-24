У Києві судитимуть організатора та 9 членів злочинної організації, які захоплювали паркувальні майданчики та незаконно збирали гроші з автовласників

Учасники злочинної організації із застосуванням сили та погроз виганяли з паркувальних майданчиків охорону законного орендаря, ставили туди свою охорону та збирали гроші з автовласників за паркування. При цьому платити податки місту за користування вказаними паркувальними майданчиками мали законні орендарі цих земельних ділянок.

За такою схемою члени угруповання незаконно захопили парковки по вул. Сортувальній, вул. Михайла Драгоманова, вул. Микільсько-Слобідська та по вул. Оноре де Бальзака.

Таким чином вони завдали збитків потерпілим підприємцям на суму більше 1 млн гривень. Вартість самовільно зайнятих земельних ділянок сягає 105 мільйонів гривень. На даний час земельні ділянки повернуті законним власникам.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури та Печерської окружної прокуратури обвинувальний акт стосовно організатора та дев’ятьох учасників злочинної організації, які незаконно займали земельні ділянки, де приватні підприємці облаштовували паркувальні майданчики, скеровано до суду.

Київська міська прокуратура