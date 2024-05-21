У Києві судитимуть організатора та членів наркоугруповання, що торгувало кокаїном та МДМА

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт відносно п’яти учасників організованої групи, які здійснювали збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території міста Києва та Київської області (ч. 3 ст. 307 КК України).

До складу злочинної організації входив організатор та чотири учасники.

Так, протягом січня – листопада 2023 організатор особисто купував наркотичний засіб – кокаїн, зокрема і у великих розмірах, а також особливо небезпечну психотропну речовину МДМА. В подальшому він розподіляв наркотичні та психотропні речовини серед учасників групи, які займалися їх збутом з рук в руки.

Правоохоронці провели 7 оперативних закупок, за допомогою яких задокументували факти збуту учасниками організованої групи кокаїну.

Київська міська прокуратура