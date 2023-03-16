У Києві судитимуть організовану групу наркоділків, які збували амфетамін, кокаїн та боєприпаси

За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури та Дніпровської окружної прокуратури міста Києва завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно організованої злочинної групи за фактами вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та боєприпасів (ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що уродженець Полтавської області з червня 2022 року організував та очолив стійке злочинне об’єднання з метою отримання доходів від незаконного збуту амфетаміну, кокаїну, вибухових пристроїв та боєприпасів на території м. Києва. До його складу входило троє учасників. Ще двоє осіб з ними співпрацювали.

Організатор координував дії співучасників, визначав їх ролі та функції, організовував та утримував нарколабораторію з виготовлення психотропних речовин, контролював «виробничний» процес. Також він вів «фінансову бухгалтерію» та здійснював розподіл отриманих коштів між фігурантами.

У свою чергу інші учасники організованої злочинної групи підшуковували потенційних покупців, здійснювали збут заборонених речовин та забезпечували їх безперебійне виготовлення у нарколабораторії.

Дохід зловмисників за місяць складав близько 400 тис. грн.

Під час документування злочинної діяльності правоохоронці провели 4 оперативні закупки, у ході яких придбано 500 гр амфетаміну, 15 гр кокаїну, набої до автоматичної зброї калібру 5.45 та гранату Ф-1.

За результатами проведених обшуків вилучено обладнання та прекурсори, які використовувались для функціонування нарколаболаторії, готові до збуту психотропні речовини та боєприпаси.

Санкція статей передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювалося слідчим відділом Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві за оперативного супроводження ГВ «Д» УЗНД ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура