У Києві судитимуть підприємця який намагався заволодіти близько 330 000 гривень бюджетних коштів

На вказану суму фігурант за підробленими документами намагався поставити АТ «Укрзалізниця» комплектуючі запчастини неналежної якості та російського виробництва. Чоловіку загрожує до пʼяти років ув’язнення.

Нагадаємо, злочин викрили слідчі Подільського управління поліції спільно з працівниками СБУ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці 2022 року 45-річний підприємець взяв участь у тендері на придбання високовольтних патронних електронагрівачів, який оголосило акціонерне товариство «Укрзалізниця». Чоловік приймав участь у процедурі публічних закупівель діючи від компанії своїх знайомих, а для забезпечення виграшу підробив необхідну документацію.

Оскільки фірма, від імені якого діяв порушник, фактично не займається виготовленням й постачанням необхідного товариству обладнання, чоловік за власний кошт закупив у іншої організації понад 100 одиниць електронагрівачів які планував поставити замовнику. Втім, як у подальшому зʼясувалось, товар не відповідав вимогам тендерної документації – зокрема, він був неналежної якості та до того ж російського виробництва, імпортовані в Україну ще до початку повномасштабного вторгнення..

Завдяки вчасному втручанню правоохоронців, вдалось попередити близько 330 тисяч гривень збитків бюджету, які за умовами договору акціонерне товариство мало сплатити підприємцю.

Відтак слідчі, за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за замах на вчинення шахрайських дій (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України), та у використанні підроблених документів (ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України). Нині досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду. Санкція інкримінованої статті передбачає до пʼяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва