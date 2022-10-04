У Києві судитимуть посадовця за вимагання та отримання хабарів від власника торгівельних точок

За нестворення перешкод у здійсненні підприємцем господарської діяльності зловмисник вимагав щомісячну платню у сумі 10 000 гривень. Нині йому загрожує до десяти років ув’язнення.

У серпні поточного року співробітники Служби безпеки України спільно із оперативниками Шевченківського управління поліції та за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури затримали посадовця, який вимагав та одержав неправомірну вигоду з власника торгівельних точок.

Правоохоронці встановили, що організував незаконну схему одержання неправомірної вигоди 58-річний керівник одного із управлінь ГУ Дерспоживслужби в Київській області. У ході досудового розслідування поліцейські з’ясували, що за нестворення перешкод у діяльності підприємця посадовець вимагав щомісячну платню у сумі 10 000 гривень. Крім того, у липні поточного року правоохоронці задокументували факт одержання ним першого грошового траншу.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди службовою особою. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину.

Наразі досудове розслідування завершено, матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом скеровано до Шевченківського районного суду міста Києва. Санкція статі передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва