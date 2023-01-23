У Києві судитимуть розбійника, який наніс тілесні ушкодження поліцейському

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва до суду скеровано обвинувальний акт відносно чоловіка за фактом вчинення розбійного нападу та нанесення тілесних ушкоджень працівникові правоохоронного органу (ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 345 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, 09 вересня 2022 року обвинувачений, перебуваючи поблизу станції метро Арсенальна, із застосуванням газового балончика напав на іноземця, відібрав у нього мобільний телефон та втік.

У подальшому під час перевірки документів співробітниками поліції, зловмисник розпилив сльозогінний газ в обличчя одного з правоохоронців, заподіявши йому тілесні ушкодження.

Наразі обвинувальний акт щодо нападника скеровано до Печерського районного суду міста Києва для розгляду по суті. Чоловік перебуває під вартою.

Санкція найбільш тяжкого інкримінованого злочину передбачає від 8 до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Печерського УП ГУ НП в м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура