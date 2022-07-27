У Києві судитимуть шахрая, який ошукав волонтерів на півмільйона гривень

За процесуального керівництва прокурорів Деснянської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно чоловіка, який під приводом поставки військового спорядження військовослужбовцям ЗСУ заволодів майном та грошовими коштами волонтерів на суму майже 500 тис. гривень (ч. 2, 3 ст. 190 КК України).

За даними слідства, упродовж березня-квітня 2022 року підозрюваний, переслідуючи корисливий мотив, входив у довіру до представників волонтерських організацій, запевняючи їх у своїх можливостях здійснити перевезення товарів та амуніції для потреб Збройних Сил України в різних регіонах України.

Так, чоловік запропонував волонтеру, який за власні кошти придбав 40 бронежилетів, 15 рацій, кровоспинні засоби та інші товари на суму майже 12,3 тис. євро, доставити це майно до Чернігівської військової обласної адміністрації для подальшого розподілення між військовослужбовцями.

Отримавши від волонтера військове спорядження, шахрай його продав, а виручені від реалізації грошові кошти привласнив.

Також правоохоронці встановили, що підозрюваний входив у довіру й до інших волонтерських організацій столиці, обіцяючи доставити з-за кордону військове спорядження, у тому числі дрони, та таким чином заволодів їхніми грошовими коштами.

Загалом за цей період він ошукав волонтерів столиці на загальну суму майже півмільйона гривень.

У ході слідства підозрюваний намагався уникнути кримінальної відповідальності, почав переховуватись від органів досудового розслідування та був оголошений в розшук. Завдяки злагодженим діям правоохоронців його вдалося затримати у Львові.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. За вчинене йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснювалось Деснянським управлінням поліції ГУНП в місті Києва за оперативного супроводження УКР ГУ Нацполіції в м. Києві.

Київська міська прокуратура