У Києві судитимуть шахраїв, які намагались незаконно продали чужу квартиру за $34 000

Зловмисники планували заключити договір іпотеки, де під заставу мала потрапити квартира, якою вони заволоділи шахрайськими діями. Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що спільники нещодавно стали «власниками» ще однієї квартири, яку вже встигли продати. За скоєне їм загрожує до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

У грудні минулого працівники управління карного розшуку столичного главку поліції спільно зі слідчими Дніпровського управління поліції та під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва викрили жінку та чоловіка, які намагалися за допомогою підроблених документів узаконити раніше отриману шахрайським шляхом квартиру в Оболонському районі . Зловмисниками виявилися 50-річний уродженець Херсонщини та киянка, 1968 року народження.

Тоді правоохоронці затримали спільників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в кабінеті приватного нотаріуса. Чоловік та жінка планували заключити між собою фіктивний договір іпотеки, де під заставу мала надаватися квартира, раніше привласнена незаконним шляхом. Поліцейські з’ясували, що фігуранти заволоділи квартирою померлої киянки на підставі підробленого договору купівлі-продажу укладеного нібито у 2021 році, яку хотіли в подальшому перепродати.

Під час затримання слідчо-оперативна група вилучила в підозрюваних паспорти на чужі імена, договір купівлі-продажу, договір іпотеки, а також інші речові докази. В ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що раніше спільники шахрайським шляхом стали власниками ще однієї квартири в столиці. Більше того, вони встигли її продати за 34 000 доларів США. Діяли порушники за тією ж схемою – підробили паспортні дані та договір купівлі-продажу.

За цим фактом слідчі Дніпровського управління поліції повідомили жінці про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 — шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, ч. 4 ст. 190 — шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, повторно, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 — пособництво в підробленні документів, ч. 3 ст. 358 — підроблення документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України — використання завідомо підробленого документу, а чоловіку оголосили підозру за вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 — пособництво в шахрайстві, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 — замах на шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, повторно, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 — пособництво в підробленні документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, ч. 3 ст. 358 — підроблення документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України — використання завідомо підробленого документу. Процесуальне керівництво здійснювала Дніпровська окружна прокуратура м. Києва.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. На період слідства підозрювані перебували в слідчому ізоляторі. За скоєне їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва