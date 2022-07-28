У Києві судитимуть співмешканців, які протягом року вчиняли злочини сексуального характеру проти малолітніх дітей

Правоохоронці довели причетність жінки та чоловіка до створення порнографічного контенту, розбещення та сексуального насильства відносно дівчинки та хлопчика, 2008 років народження. За скоєне їм загрожує до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

У січні цього року поліцейські Департаменту міграційної поліції спільно зі слідчими Деснянського управління поліції Києва за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури та за участю Департаменту міжнародного співробітництва викрили двох співмешканців, які вчиняли протиправні дії відносно двох малолітніх дітей.

Як розповів тимчасово виконувач обов’язків начальника слідчого відділу Деснянського управління поліції Микола Мазуров, правоохоронці провели усі необхідні слідчі дії та довели причетність 36-річного уродженця Запорізької області та 35-річної жінки з Кіровоградської області до злочинної діяльності:

«Ми встановили, що чоловік зі своєю співмешканкою протягом року вчиняли дії сексуального характеру відносно її сина та доньки, 2008 років народження. Зловмисники створювали за їх участю порно контент, а відзняті фото- та відеоматеріали розповсюджували через інтернет за кордон. Так, із залученням спецпідрозділу поліції в оселі фігурантів в одному з міст Кіровоградської області ми провели обшук та вилучили комп’ютерну техніку, відео файли, мобільні телефони та банківські картки. Речові докази та проведені експертизи довели вину затриманих».

Слідчими Деснянського управління поліції за погодженням із Деснянською окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочинів передбачених статтями: ч. 4 ст. 301-1 та ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України – виготовлення, розповсюдження та примушування малолітньої особи до участі у створенні дитячої порнографії, вчинено повторно, за попередньою змовою групою осіб; розбещення малолітньої особи. Фігурантці повідомлено про підозру за аналогічними статтями та додатковою кваліфікацією за ч. 4 ст. 153 Кримінального кодексу України – сексуальне насильство.

«Наразі досудове розслідування за вищевказаними злочинами завершено. Матеріали кримінального провадження з обвинувальними актами відносно двох осіб направлені до Деснянського районного суду. За скоєне підозрюваними загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Процесуальне керівництво здійснює Деснянська окружна прокуратура міста Києва», – додав підполковник поліції.

Відділ комунікації поліції Києва