У Києві судитимуть студента університету та двох неповнолітніх, які напали на товариша заради $1400

Ювенальними прокурорами Дніпровської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт щодо 20-річного студента столичного університету, який підмовив двох неповнолітніх пограбувати свого товариша (ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 186, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 186 КК України).

Хлопець похизувався перед друзями грошима, які батьки дали йому на купівлю автомобіля. Товариш вирішив пограбувати його, залучивши у спільники двох своїх друзів, яким на той момент було 17 та 16 років. Хлопцям організатор пообіцяв за допомогу по 100 доларів США, а також переконував, що план нападу продуманий до дрібниць, тож можна нічого не боятися.

Нападники влаштували засідку ввечері, чекаючи постраждалого на дорозі, якою він йде додому. Вони повалили хлопця на землю та забрали 1400 доларів США і 100 євро. Після цього мали віддати награбоване організатору, який чекав неподалік. Втім, їх затримали.

Наразі обвинувальний акт щодо трьох учасників грабежу скеровано до суду.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Пресслужба Київської міської прокуратури