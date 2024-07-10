У Києві судитимуть таксиста, який привласнив ₴400 тисяч держдопомоги дружині військового

Гроші потерпіла збиралась передати побратимам чоловіка – на потреби підрозділу, проте через вразливий стан випадково забула в таксі. Водій заперечував свою причетність до крадіжки, проте поліцейські встановили місце, де зловмисник сховав сумку з грошима та повернули їх власниці.

Нагадаємо, минулого місяця працівники поліції викрили 26-річного таксиста, який заволодів коштами пасажирки. Дружина військового, який зник безвісти, отримала державну допомогу у розмірі 400 тисяч гривень та збиралась направити гроші на допомогу побратимам чоловіка, проте випадково забула сумку з грошима в салоні авто.

Тоді, як з’ясували слідчі Солом’янського управління поліції, заявниця зверталась до служби підтримки таксі, але там їй нічим не допомогли, оскільки водій заперечував наявність будь-яких речей, залишених пасажирами. Під час проведення слідчих оперативних заходів поліцейські отримали докази причетності водія до крадіжки речей потерпілої й вилучили у 26-річного таксиста сумку з усіє сумою коштів, яку він заздалегідь сховав, та повернули їх власниці.

За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури слідчі повідомили порушнику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі досудове розслідування завершено, до суду скеровано обвинувальний акт для розгляду справи по суті. За скоєне фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва