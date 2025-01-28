У Києві судитимуть трьох молодиків, які організували схему «інвестування в криптовалюту» та ошукали інвесторів на пів мільйона гривень

Прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно трьох киян за обвинуваченням в організації шахрайства під виглядом інвестування в криптобіржі (ч. 4 ст. 190 КК України).

Учасники групи у жовтні 2023 року створили та адміністрували Телеграм-канал «1MILLION COMMUNITY», де рекламували високі заробітки на інвестуванні в криптовалюту.

Потенційних інвесторів переконували, що їх гроші вигідно вкладуть, а за кілька днів повернуть все з відсотками. Згодом просили заплатити комісію, щоб вивести зароблене. Коли інвестори вкладали більші суми, їх блокували.

Щоб залучити якомога більше клієнтів, учасники групи публікували фейкові відгуки задоволених людей, які ніби то вже отримали чималі прибутки.

Встановлено 78 потерпілих, яких за такою схемою ошукали на понад 500 тис. гривень.

На даний час обвинувачені частково відшкодували завдані потерпілим збитки.

Пресслужба Київської міської прокуратури