У Києві судитимуть трьох підозрюваних у вбивстві військовослужбовця через дорожній конфлікт

Голосіївська окружна прокуратура м. Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно трьох учасників дорожнього конфлікту, внаслідок якого загинув військовослужбовець.

Злочин стався 21 жовтня 2022 року у Голосіївському районі м. Києва та набув суспільного резонансу.

Згідно з матеріалами слідства, між потерпілим, який керував автомобілем «Хюндай» та водієм «Лексус» виник конфлікт щодо першочерговості проїзду. Під час суперечки пасажири «Лексус» побили потерпілого. Після цього водій «Лексуса» здійснив у нього постріл та разом з товаришами втік.

34-річний потерпілий від отриманих травм помер.

Правоохоронці затримали нападників по «гарячих слідах».

Дії водія «Лексус» кваліфіковано за п. 7 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене з хуліганських мотивів) КК України.

Дії інших підозрюваних кваліфіковано за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, що супроводжувалося особливою зухвалістю, вчинене групою осіб із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень) КК України.

Наразі досудове розслідування завершено.

Обвинувальний акт відносно трьох зловмисників, які перебувають під вартою, скеровано до Голосіївського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

Досудове розслідування здійснювалося Голосіївським управлінням поліції ГУ НП м. Києві.

Київська міська прокуратура