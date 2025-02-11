У Києві судитимуть учасника корупційної схеми, дії якого призвели до збитків місцевому бюджету майже ₴2,8 млн.

Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт разом з матеріалами кримінального провадження скеровано до суду.

Нагадаємо, що за даними слідства у 2022 році 43-річний очільник одного з управлінь КМДА оголосив тендер на проведення робіт з прибирання міста від автомобільних шин, які використовувались на столичних блокпостах. Фірма, яка виграла тендер, за умовами договору, мала у чітко визначений термін забезпечити прибирання міста від шин та їх утилізацію, на що з місцевого бюджету було виділено близько 4 млн гривень.

Проте фірма-переможець не виконала свої зобов’язання повною мірою, адже не мала виробничих потужностей, а з частини зібраних шин підрядник зробив стихійне звалище на території одного з населених пунктів Київської області. У свою чергу, службовець не перевіривши факту здійснення послуги у повному обсязі, підписав акт виконаних робіт та нарахування відповідної плати. Таким чином, зі столичного бюджету на рахунок фірми-підрядника безпідставно перерахували близько 2,8 мільйона гривень.

У червні 2024 року слідчі оголосили службовцю про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає позбавлення волі, строком до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт разом з матеріалами кримінального провадження скеровано до Подільського районного суду для прийняття рішення по суті.

Відділ комунікації поліції Києва