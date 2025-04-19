У Києві судитимуть учасників ОЗГ, які продавали таблетки для схуднення з вмістом психотропних речовин

Встановлено, що 36-річний киянин організував та очолив незаконний бізнес зі збуту таблеткок для схуднення з вмістом психотропної речовини – сибутраміну. До складу злочинної організації входило шестеро учасників.

Організатор забезпечував безперебійне надходження оптових партій товару для їх фасування та подальшого продажу, контролював безпосередній збут та встановлював графік роботи та завдання для інших учасників угруповання. Також він вів «бухгалтерію» та ділив зароблені гроші між фігурантами. В свою чергу інші учасники здійснювали роздрібний незаконний збут пігулок для схуднення через Інтернет-магазин, де приймали замовлення онлайн, та соціальні мережі, надсилаючи товари клієнтам поштою по всій Україні.

В ході досудового розслідування проведено 5 оперативних закупок пігулок з вмістом психотропних речовин на загальну суму 65 000 грн. Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили понад 30 000 пігулок з вмістом психотропної речовини – сибутрамін на загальну суму понад 3 млн гривень.

За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури та Дніпровської окружної прокуратури міста Києва обвинувальний акт стосовно учасників злочинної організації за фактами вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин скеровано до суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури