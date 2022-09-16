У Києві судитимуть уродженця Полтавщини, який ошукав волонтерів

Порушник пропонував постраждалим придбати паливо, однак після надходження коштів – не виходив на зв’язок і зникав. Тепер фігурант може провести до трьох років за ґратами.

Подія трапилась влітку цього року. До столичної поліції надійшло повідомлення щодо злочинної діяльності чоловіка, який під виглядом продажу пального ошукував жителів Києва. За даним фактом співробітники Голосіївського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство.

Як розповів заступник начальника слідчого відділу Голосіївського управління поліції Олексій Огер, у ході досудового розслідування правоохоронці встановили шістьох постраждалих від протиправних дій фігуранта, а загальна сума збитку склала понад 34 тисячі гривень:

«Аферист телефонував до громадян, які займаються волонтерською діяльністю та пропонував придбати у нього паливо. Після того, як порушник отримував гроші на банківську картку – жодних зобов’язань не виконував та переставав виходити на зв’язок із покупцями. Раніше не судимого 36–річного уродженця Полтавської області ми затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

Слідчі за погодженням із Голосіївською окружною прокуратурою повідомили зловмиснику про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. На даний час правоохоронці Голосіївського управління поліції провели необхідні слідчі дії та завершили досудове розслідування.

«Матеріали разом з обвинувальним актом скеровано до суду для розгляду справи по суті. Тепер чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі», – додав підполковник поліції.

Відділ комунікації поліції Києва