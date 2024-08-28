У Києві судитимуть водія «BMW», за вини якого загинула півторарічна дитина

Слідчі Главку поліції зібрали всі докази та скерували до суду обвинувальний акт відносно 39-річного винуватця смертельної аварії. Наступні вісім років він може провести за ґратами.

Нагадаємо, дорожня аварія сталася 17 травня на Броварському проспекті у Дніпровському районі Києва. 39-річний керманич «BMW», виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із автомобілем «Changan». Від удару водій «Changan» втратив курсову стійкість та зіткнувся з «Chevrolet Aveo», який рухався у зустрічному напрямку.

Внаслідок аварії травмувались водій та вагітна пасажирка «Chevrolet Aveo» – їх у важкому стані було госпіталізовано до лікарні, а малолітня дівчинка, 2022 року народження, отримала смертельні тілесні ушкодження.

Тоді, поліцейські затримали водія «BMW» у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголосили йому про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження.

Наразі слідчі відділу розслідування ДТП Главку поліції скерували обвинувальний акт відносно фігуранта до суду. Загалом, йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва