У Києві судитимуть водія, який п’яним збив дівчину-пішохода та втік з місця ДТП

Внаслідок автопригоди потерпіла отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до лікарні. Поліцейські розшукали та затримали порушника. Йому повідомлено про підозру та скеровано обвинувальний акт до суду.

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталася у грудні минулого року на проспекті Оболонському у Києві. 51-річний керманич автомобіля Chery Tiggo наїхав на 20-річну дівчину, яка переходила проїжджу частину на нерегульованому пішохідному переході та втік з місця події. Внаслідок автопригоди потерпіла отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до лікарні. Тоді поліцейські швидко встановили напрямок руху автомобіля та затримали порушника у Подільському районі столиці.

Слідчі відділу розслідування ДТП Главку поліції Києва встановили, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння – прилад «Драгер» показав 2,85 проміле.

Поліцейські затримали водія у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. В ході досудового розслідування, слідчі оголосили затриманому про ще одну підозру, за ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України – залишення в небезпеці.

Наразі поліцейські зібрали усі докази провини водія та скерували обвинувальний акт щодо нього до суду.

Відділ комунікації поліції Києва