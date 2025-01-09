У Києві судитимуть водія, який п’яним збив на переході 14-річну дівчинку та покинув місце ДТП

Ювенальними прокурорами Київської міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт відносно 33-річного водія за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, вчиненому у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило 14-річній дівчинці середньої тяжкості тілесні ушкодження, а також завідомому залишенні постраждалої дитини без допомоги (ч. 1 ст. 286-1, ч. 1 ст. 135 КК України).

Аварія трапилася 18 листопада 2024 на вул. Дашкевича у м. Києві. Встановлено, що водій автомобіля «Seat Toledo» на регульованому пішохідному переході скоїв наїзд на дівчину, яка перетинала проїзну частину на зелений сигнал світлофора. Після наїзду на пішохода він втік з місця пригоди, однак згодом був затриманий правоохоронцями.

В результаті ДТП 14-річна дівчина отримала середньої тяжкості тілесні ушкодження та була госпіталізована до дитячої лікарні «Охматдит».

Прилад Драгер зафіксував у водія 2,33 проміле алкоголю. Наразі водій перебуває під вартою.

Зазначимо, що на момент вчинення ДТП чоловік вже був засуджений за умисне заподіяння тілесних ушкоджень працівникові поліції (ч. 2 ст. 345 КК України).

Він отримав 3 роки обмеження волі, однак був звільнений від відбуття покарання з іспитовим строком 2 роки.

Пресслужба Київської міської прокуратури