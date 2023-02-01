У Києві судитимуть водія, який збив на смерть чоловіка та втік з місця ДТП

Водій легковика «БМВ» здійснив наїзд на іншого керманича, який стояв поруч зі своїм транспортним засобом, та втік із місця події. Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували матеріали провадження до суду. Зловмиснику загрожує до восьми років в’язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років.

Нагадаємо, що у кінці жовтня минулого року до поліції Києва надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду зі смертельним наслідком на Дарницькому мосту. Тоді слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку задокументувала автопригоду, а лікарі «швидкої» констатували смерть потерпілого.

На місці події правоохоронці з’ясували, що водій автомобіля «БМВ», рухаючись Дарницьким мостом, здійснив наїзд на чоловіка, який знаходився біля свого автомобіля, очікуючи на оформлення адміністративних матеріалів по ДТП. У результаті винуватець втік із місця скоєння злочину, а потерпілий від отриманих травм помер.

Під час оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу зловмисника та затримали його в порядку ст. 208 та п. 6 ч. 1 ст. 615 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився місцевий мешканець, 1981 року народження.

За цим фактом слідчі під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого та ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України — залишення в небезпеці. Санкція тяжчої статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами строком до трьох років.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. На період досудового слідства чоловік перебував під вартою.

Відділ комунікації поліції Києва