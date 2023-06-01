У Києві судитимуть зловмисника, який виправдовував російську збройну агресію проти України

Слідчі столичного главку поліції завершили досудове розслідування відносно 52-річного мешканця Київщини та скерували матеріали до суду. Йому загрожує до п’яти років тюремного ув’язнення.

Нагадаємо, слідчі столичного главку поліції спільно із співробітниками Служби безпеки України та під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури викрили чоловіка, який виправдовував збройну агресію рф проти України в соціальній мережі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 52-річний мешканець Київщини використовуючи власну сторінку у соціальній мережі, публікував там антиукраїнські висловлювання та пропагував підтримку влади окупантів. У ході обшуку за місцем мешкання чоловіка правоохоронці вилучили мобільний телефон – за висновками експертизи публікації дійсно містять у собі виправдовування збройної агресії рф проти України.

Фігуранту було повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України – поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України як внутрішнього громадянського конфлікту.

Наразі досудове розслідування завершено. Матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом скеровані до суду для розгляду справи по суті. Обвинуваченому загрожує до п’яти років позбавлення волі, з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Києва