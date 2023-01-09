У Києві судитимуть зловмисників, які скоїли розбійний напад на жінку

Один із чоловіків під час побачення додав у напій потерпілій сильнодіючий препарат, а потім разом із товаришем відібрав у неї золоту прикрасу та мобільний телефон. Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Порушникам загрожує до 15-ти років в’язниці з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у серпні минулого року до поліції Києва надійшло повідомлення від лікарів про те, що біля під’їзду багатоповерхівки на вулиці Калачевського вони виявили непритомну жінку з ознаками медикаментозного отруєння. За вказаною адресою працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Правоохоронці в лікарні поспілкувалися з потерпілою та з’ясували, що вона стала жертвою розбійного нападу. Жінка розповіла, що домовилася на сайті знайомств про побачення з чоловіком. Під час спільного відпочинку в кафе їй раптово стало погано й новий знайомий разом з іще одним чоловіком посадили її до авто. Потерпіла, бачила, як зловмисники забирають у неї мобільний телефон та знімають з шиї золотий ланцюжок, а потім втратила свідомість. У подальшому медики діагностували в жінки гостре отруєння психотропною речовиною.

Поліцейські провели низку оперативно-розшукових заходів та протягом декількох годин встановили затримали підозрюваних осіб. Під час проведення невідкладних обшуків у помешканні одного з порушників слідчо-оперативна група виявила золотий ланцюжок потерпілої, а в автомобілі іншого — її мобільний телефон. Нападниками виявилися іноземець, 1982 року народження, та громадянин України, 1964 року народження.

За цим фактом слідчі територіального підрозділу поліції під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва повідомили спільникам про підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України — розбій, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, вчинений в умовах воєнного стану.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. На час слідства фігуранти перебували під вартою. За скоєне чоловікам загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва