У Києві та на Одещині розпочали кримінальні провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами

На даний час триває перевірка щодо фактів знущань над собаками у Київській області. Санкція статті передбачає позбавлення волі до трьох років.

До Дарницького управління поліції із заявою звернулась жінка та повідомила про те, що невідомий у Парку партизанської слави жорстоко поводився з собакою.

Опитавши заявницю та свідків злочину, поліцейські встановили, що хлопець скоював насильницькі дії відносно тварини. Окрім того, правоохоронці перевіряють інформацію щодо протиправних дій порушника відносно тварин у смт. Макарів Київської області.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами. Санкція статті передбачає або позбавленням волі на строк від двох до трьох років з конфіскацією тварини. Проводиться подальша перевірка, повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

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Поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом отруєння безпритульних собак у селищі Тарутине

Повідомлення про те, що напередодні вихідних невідома особа ймовірно отруїла трьох стерилізованих і вакцинованих безпритульних собак, що призвело до їхньої загибелі, правоохоронці виявили на сторінці однієї з Тарутинських спільнот у Facebook під час моніторингу соціальних мереж.

До поліції із заявами з цього приводу ніхто не звертався.

Виявленні відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочали провадження за частиною 3 статті 299 (жорстоке поводження щодо двох і більше тварин) Кримінального кодексу України.

Наразі проводяться необхідні слідчі дії. Встановлюються всі обставини події та особи, причетні до неї, повідомили у ГУ НП в Одеській області.

Зауважимо: за жорстоке поводження з тваринами, в залежності від обставин та тяжкості правопорушення, чинним законодавством передбачене покарання від одного року обмеження волі до восьми років позбавлення волі з конфіскацією тварини.