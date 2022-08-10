У Києві та регіоні заборонили вилов раків: яке покарання чекає на порушників

У період з 15 серпня до 30 вересня 2022 року встановлюється заборона на вилов раків у водних об’єктах в районі діяльності Київського рибоохоронного патруля.

Заборону встановлено з метою забезпечення охорони цього виду водних біоресурсів під час природного відтворення, створення сприятливих умов для виношування ікри, збільшення їх запасів з урахуванням рекомендацій Інституту рибного господарства НААНУ. З наказом можна ознайомитись за посиланням, передає Інформатор.

Наукові дослідження Інституту рибного господарства НААН України стверджують, що друга линька зазвичай починається з другої половини липня до другої-третьої декади вересня в залежності від погодних умов. У зв’язку з аномальним температурним режимом у весняний період, проходження першої линьки раків відбувся із затримкою до 15 діб, що, в свою чергу, вплинуло на терміни проходження другої линьки.

Яка відповідальність за порушення заборони

За вилов раків під час заборони передбачено покарання від адміністративного штрафу до кримінальної відповідальності. Крім того, порушнику доведеться сплатити збитки у розмірі 3 332 грн за кожного виловленого рака.

Київський рибоохоронний патруль закликає громадян бути відповідальними та дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства. Якщо Ви помітили порушення Правил рибальства або Порядку придбання чи збуту водних біоресурсів просимо невідкладно повідомляти на «гарячу лінію» за номером: (099) 341-73-18.

Довідково: відповідно до науково-біологічного обґрунтування, динаміка основних структурних показників популяцій довгопалого рака у Київському та Канівському водосховищах в останні 5 років свідчить про відсутність негативних тенденцій у формуванні їх репродуктивного ядра та відтворювальної здатності у цілому. Тож, відповідно, збалансований стан поповнення та нормальний перебіг основних етапів життєвого циклу раків.