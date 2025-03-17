У Києві та Вінниці викрито двох чоловіків, які за гроші допомагали «вирішити питання» у ТСЦ МВС

Оперативники ДВБ продовжують здійснювати заходи щодо протидії незаконним оборудкам у сервісних центрах МВС. Так у столиці затримали адміністратора ТСЦ, який допомагав вирішувати питання з водійськими посвідченнями. А бігунок з Вінничини за гроші обіцяв посприяти перереєстрації авто в обхід загальноприйнятої процедури.

Оперативники Київського міського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчі поліції Києва викрили адміністратора одного з ТСЦ Київщини на незаконній діяльності. Він брав гроші за сприяння у отриманні водійських посвідчень.

Наприклад, фігурант провернув схему для одного з клієнтів, позбавленого водійських прав за керування у нетверезому стані. Він організував фіктивне навчання у автошколі та посприяв зміні статусу посвідчення водія у відомчій базі з «вилученого» на «видане». Згодом, на підставі документів про нібито завершення автошколи, правопорушник мав право скласти іспит з водіння у ТСЦ та отримати нове водійське посвідчення. Іншій клієнтці чоловік допоміг успішно здати іспити на право керувати автомобілем.

Правоохоронці задокументували кілька епізодів незаконної діяльності фігуранта. А під час отримання грошей від чергового клієнта – затримали його у процесуальному порядку.

У Вінниці зловмисник обіцяв вплинути на співробітників ТСЦ для переоформлення автомобіля поза чергою та пришвидшення видачі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу без здійснення офіційних платежів. Його задокументували та затримали оперативники ДВБ у взаємодії із слідчими Вінницького РУП.

Наразі обом фігурантам слідчі поліції оголосили про підозру за ч.3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Триває слідство. Перевіряється причетність інших осіб до незаконних дій фігурантів.

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська та Вінницька окружна прокуратура.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України