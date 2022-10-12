У Києві торговцю амфетаміном загрожує до десяти років позбавлення волі

Зловмисник планував продати амфетамін шляхом закладок, але був затриманий поліцейськими. Порушнику загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У ході відпрацювання оперативної інформації співробітники відділу кримінальної поліції Дніпровського управління поліції затримали чоловіка, який на пошті отримав посилку з наркотиками. Правоохоронці з’ясували, що зловмисник через соціальну мережу придбав психотропну речовину – амфетамін з метою подальшого збуту.

Під час поверхневого огляду слідчо-оперативна група вилучила в чоловіка майже 500 грамів порошкоподібної речовини. Згідно висновку експерта вміст амфетаміну у вилученій речовині склав понад 1,6 грамів. Зловмисником виявився уродженець Запорізької області, 2004 року народження, якого поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропних речовин, вчинене у великих розмірах. Санкція статті передбачає до десяти років в’язниці з конфіскацією майна.

Наразі під процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури м. Києва слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Києва