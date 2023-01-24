У Києві у ході масштабної спецоперації затримано 14 учасників наркоугруповання

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За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва у ході багатоетапної спецоперації припинено діяльність озброєного злочинного наркоугруповання, до складу якого входило 14 осіб (ч. 2, 3 ст. 307 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, учасники угруповання налагодили канали постачання та збуту кокаїну на території столиці. Клієнтів знаходили через знайомих, у нічних клубах, через соціальні мережі.

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Створив злочинну організацію уродженець Херсонської області, 1985 року народження. Угруповання характеризувалося чітким розподілом ролей між учасниками.

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У ході документування їхньої діяльності правоохоронці провели 12 оперативних закупок.

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За результатами слідчих дій 14 учасників групи, у тому числі двоє жінок, були затримані у порядку ст. 208 КПК України.

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Серед затриманих: організатор та його «заступник», адміністратор замовлень, керівники груп кур’єрів, збувачі та водії.

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Під час 42 обшуків, проведених за місцями мешкання фігурантів та в їхніх автомобілях, правоохоронці вилучили 0,5 кг кокаїну, вартість якого становить близько 4 млн гривень.

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Також вилучено засоби для фасування та зважування наркотичних засобів, мобільні телефони, банківські картки, флеш накопичувачі, чорнові записи, ноутбуки, грошові кошти у сумі 54 тис. дол. США, 3 тис євро, 160 тис. грн, предмети, схожі на бойову зброю та боєприпаси, кастет, ножі, дозволи на травматичну зброю, а також дозвіл на рух транспортного засобу під час дії комендантської години.

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Крім того, вилучено 10 автомобілів, якими користувалися учасники групи.

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Організатору та учасникам злочинної групи повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи. 12 з них – взято під варту.

На теперішній час слідчі дії тривають. Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно та призначення експертних досліджень.

Викрито злочинну діяльність прокурорами спільно зі слідчими та співробниками карного розшуку Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура

 

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