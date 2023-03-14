У Києві уродженця Дніпропетровщини затримали за збут наркотиків та незаконне зберігання зброї

Під час обшуку за місцем проживання порушника поліцейські вилучили зіп-пакети з канабісом та амфетаміном, а також зброю та набої. Фігуранту за незаконну діяльність загрожує до десяти років за ґратами з конфіскацією майна.

Днями у столиці правоохоронці управління поліції в метрополітені викрили незаконний «бізнес» по збуту наркотиків. Під час реалізації оперативної інформації слідчі слідчого відділу спільно із оперативниками управління боротьби з наркозлочинністю у м. Києві із залученням співробітників кримінального аналізу та за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва припинили злочинну діяльність наркодилера.

Провівши оперативні закупки, співробітники поліції підтвердили факт злочину, пов’язаного із незаконним збутом наркотичних речовин. Під час обшуку помешкання наркоділка правоохоронці виявили та вилучили 100 грамів канабісу, 150 грамів амфетаміну, різне обладнання для фасування, а також перероблений стартовий пістолет, пневматичну зброю та набої різного калібру. Всі речові докази направлено на експертизу, а раніше судимого 42-річного уродженця Дніпропетровської області затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчими слідчого відділу управління поліції в метрополітені фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у великих розмірах. Крім цього, розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва