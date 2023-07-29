У Києві в розтраті ₴1 млн. бюджетних коштів на відновленні тротуару підозрюють інженера технагляду

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру інженеру технічного нагляду підрядної організації за фактом пособництва у розтраті бюджетних коштів (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, службові особи Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА забезпечили підконтрольному товариству перемогу у тендері на будівництво водопроводу для підключення житлових будинків, розташованих на вулиці Зрошувальній, а також дитячо-юнацької спортивної школи «АТЛЕТ».

Згідно укладеного договору підрядник також мав виконати роботи з відновлення тротуарів та автодороги на цій же вулиці після підключення водопроводу.

Підозрюваний, розуміючи, що роботи з відновлення тротуарів та автодороги не виконані в повному обсязі, підписав офіційні документи, які стали підставою для перерахування товариству бюджетних коштів.

За висновком експертизи, вартість невиконаних робіт становить близько 1 млн гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває та здійснюється слідчими СУ ГУ НП в м. Києві за оперативного супроводу УСР в м. Києві ДСР Нацполіції.

Раніше у цій справі підозру отримав директор департаменту КМДА та керівник підрядної організації.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура