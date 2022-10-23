У Києві вбили військового, арештовано трьох підозрюваних: що про них відомо (фото, відео)

Вбитим виявився доброволець ДФТГ “Свобода” Олексій Щербина. Підозрювані можуть бути пов’язані зі спортивним клубом зрадника Іллі Киви.

У Києві суд арештував трьох учасників дорожнього конфлікту, внаслідок якого був убитий військовослужбовець.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, один із фігурантів, який підозрюється в умисному вбивстві, та двоє його спільників за хуліганські дії перебуватимуть під вартою без права внесення застави.

Олексій Щербина – що відомо про вбитого військового

Убитим виявився доброволець ДФТГ “Свобода” Олексій Щербина. За словами заступника голови ВО “Свобода” Андрія Іллєнка, Олексій готував документи на мобілізацію в батальйон “Свобода”, в нього залишилась дружина та мала дитина.

“Ситуація жахлива у своєму абсурді – три відморозки на лексусі влаштували розбірки у дворі у форматі три на одного, влаштували бійку, а потім дістали зброю і почали стріляти на ураження. В київському дворі. Серед білого дня. Стріляти у людину у військовій формі. Олексій помер. Його вбили. Дружина стала вдовою, немовля стало сиротою”, – написав Іллєнко.

Поліцейські затримали фігурантів та розпочали кримінальні провадження відносно двох пасажирів Lexus за ч. 4 ст. 296 – хуліганство, а відносно водія за ч. 1 ст. 115 – умисне вбивство Кримінального кодексу України.

“На даний час зловмисникам повідомлено про підозру, а судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування триває”, – додали у поліції.

Що відомо про підозрюваних у вбивстві

Згодом Андрій Іллєнко, опублікував імені підозрюваних учасників конфлікту й убивства людини.

Ними виявилися: Ігнатенко Леонід Іванович 1982 року народження; Котирло Ігор Валерійович 1998 р.н. та Вільцанюк Вячеслав Володимирович 1996 р.н.

Видання Київ оперативний дізналося, що раніше В’ячеслав Вільцянюк ставав підозрюваним у справі про телефонне шахрайство. Зокрема, у 2020 році йому повідомили про підозру у заволодінні шахрайським шляхом грошовими коштами на загальну суму майже 1 мільйон гривень.

Тоді з клопотанням про передачу його на поруки зверталися трудові колективи ГО “Київський спортивний клуб бойових мистецтв” і ТОВ “СК “Спарта-Панкратіон”. У червні 2020 року спортсмена перевели на цілодобовий домашній арешт.

“Спортивний клуб, який його брав на поруки, належав Іллі Киві. Так ця тітушка проросійська серед білого дня вбила нашого військового”, – пише “Київ оперативний”.

Окрім цього військовослужбовець ЗСУ, громадський діяч і активіст Євген Карась повідомив, що до Голосіївського суду Києва під час розгляду справи про обрання підозрюваним запобіжного заходу прибули кілька осіб нібито на підтримку затриманих.

“Приїхали кілька тітушок на підтримку членів банди, яка застрелила в ході конфлікту в дворі військового Олексія Щербини”, – написав Карась.

Активіст також опублікував відео з кількома чоловіками, які нібито прибули на підтримку затриманих у вбивстві. Один із чоловіків, якого ЗМІ ідентифікували нібито як Євгена Олеговича Піндюра 1998 р.н., схоже відмовився спілкуватися українською мовою і демонстративно проігнорував питання “Чий Крим?”.

Він також зазначив, що Вільцанюк раніше затримувався за шахрайство і бандитизм.

“Вільцанюк – близький друг іншого убивці з ОПГ Медведчука, Олега “Качелі” Акімова, який в 2018 році намагався убити координатора С14 Сергія Мазура і закинув йому додому гранату, поранивши батька”, – стверджує Карась й питає, “скільки треба реформ, спецслужб і судів, аби прибрати з вулиць увесь цей кримінальний непотріб, який навіть не ховається”.

Про ще одного затриманого, Леоніда Ігнатенка, активіст Карась стверджує: “На Голосієво, де він проживав, хамив сусідам за українську мову. Кривився, коли вітались “слава Україні”. Коли суд відправив його у СІЗО, то виходив у автозак з посмішкою. Уже включив процес рішалова”.

Стрілянина у Києві – що відомо

Правоохоронці отримали повідомлення про дорожній конфлікт зі стріляниною на проспекті Глушкова. На місці події зёясувалось, що між водіями Hyundai та Lexus виник конфлікт щодо першочерговості проїзду на дорозі.

В ході суперечки пасажири Lexus побили чоловіка, а керманич здійснив постріл у бік опонента. У результаті події військовослужбовець, 1988 року народження, помер на місці. // УНІАН