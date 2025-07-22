У Києві викрили 6-х наркоторгівців, які відправляли «товар» поштою під виглядом пристроїв для нагрівання тютюну

Прокурорами Деснянської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру п’ятьом особам у незаконному зберіганні та збуті наркотичних засобів та психотропних речовин (ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України). Ще один чоловік отримав підозру у зберіганні прекурсору в особливо великих розмірах, з метою його використання для виготовлення психотропних речовин (ч. 3 ст. 311 КК України).

Встановлено, що дві жінки та четверо чоловіків – кияни та мешканці Київщини віком 25-40 років займаються збутом наркотиків та психотропів.

Так, один з фігурантів організував роботу лабораторії, де виготовляли амфетамін. Інші ж п’ятеро торгували MDMA, Альфа-PVP, амфетаміном. По Україні «товар» клієнтам відправляли в коробках із пристроїв для нагрівання тютюну «GLO».

Орієнтовна вартість вилучених наркотиків та психотропних речовин становить близько 2 мільйонів гривень.

Підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу.

Пресслужба Київської міської прокуратури