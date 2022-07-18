У Києві викрили наркозбувача з героїном, кокаїном та канабісом на 5 мільйонів

За місцем мешкання фігуранта правоохоронці вилучили наркотичні засоби, а також вогнепальну зброю та набої. Тепер за скоєне йому загрожує до дванадцяти років тюремного ув’язнення.

Співробітники відділу протидії груповій злочинності управління карного розшуку столичної поліції спільно з працівниками слідчого управління і кінологічною службою викрили чоловіка у збуті наркотичних засобів в особливо великих розмірах. Фігурант – 60-річний раніше не судимий киянин.

Очільник поліції Києва Іван Вигівський повідомив, що наркосклад правопорушник організував у помешканні в Дніпровському районі столиці:

«Провівши кропітку роботу з документування злочинної діяльності фігуранта, ми провели санкціонований обшук за місцем його проживання. У результаті вилучили 1 кілограм героїну, 1 кілограм гашишу, 100 грам кокаїну, 378 таблеток екстазі, 100 грам синтетичного наркотику МДІМ, канабіс, а також вогнепальну зброю, набої та засоби для вживання наркотиків. Окрім того, з оселі вилучено гроші, отримані від злочинної діяльності у сумі близько 2 000 євро та 9 000 доларів США. Вартість вилучених наркотичних речовин за цінами «чорного ринку» становить близько 5 мільйонів гривень».

Всі речові докази поліцейські направили на проведення експертного дослідження, а зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. На даний час поліцейські перевіряють канал надходження наркотиків до столиці та причетність наркобізнесмена до інших аналогічних кримінальних правопорушень.

За даним фактом слідчі столичного главку відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів в особливо великих розмірах. Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочину.

Слідчі за процесуального погодження Київської міської прокуратури повідомили чоловіку про підозру та направили до суду клопотання про обрання йому запобіжного заходу. Наркоділку загрожує від дев’яти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва