У Києві викрили підпільний «ЦНАП», який виготовляв та продавав фальшиві паспорти та водійські права

Кіберфахівці Служби безпеки викрили у Києві підпільний цех з виготовлення і продажу підроблених документів, печаток і штампів України та Євросоюзу.

Встановлено, що організатор незаконного бізнесу пропонував своїм клієнтам фальшиві паспорти, водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, а також акти права власності на землю.

Крім того, він продавав фіктивні дипломи про закінчення вищих закладів освіти України.

Готову фальшиву продукцію продавав через хакерську платформу «Darknet».

Вартість підробки становила від 300 до 7 тис. дол. Сума залежала від складності документа і терміновості його виготовлення.

Щомісяця обороти нелегальної «майстерні» сягали до 50 і більше «документів».

За даними слідства, незаконну діяльність організував столичний підприємець. «Виробничі потужності» облаштував у заздалегідь орендованій для цього квартирі.

Серед основних клієнтів зловмисника були ухилянти та особи з хакерського середовища, які використовували фальшивки для прикриття протиправної діяльності.

Під час обшуків у підпільному цеху виявлено:

інструменти та обладнання для виготовлення підробленої документації;

мобільні телефони та комп’ютери з доказами злочинних дій.

На підставі зібраних доказів зловмиснику повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів);

ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 7 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ та Національної поліції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України