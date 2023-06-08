У Києві викрили підпільний «ЦНАП», який виготовляв та продавав фальшиві паспорти та водійські права

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Кіберфахівці Служби безпеки викрили у Києві підпільний цех з виготовлення і продажу підроблених документів, печаток і штампів України та Євросоюзу.

Встановлено, що організатор незаконного бізнесу пропонував своїм клієнтам фальшиві паспорти, водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, а також акти права власності на землю.

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Крім того, він продавав фіктивні дипломи про закінчення вищих закладів освіти України.

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Готову фальшиву продукцію продавав через хакерську платформу «Darknet».

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Вартість підробки становила від 300 до 7 тис. дол. Сума залежала від складності документа і терміновості його виготовлення.

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Щомісяця обороти нелегальної «майстерні» сягали до 50 і більше «документів».

За даними слідства, незаконну діяльність організував столичний підприємець. «Виробничі потужності» облаштував у заздалегідь орендованій для цього квартирі.

Серед основних клієнтів зловмисника були ухилянти та особи з хакерського середовища, які використовували фальшивки для прикриття протиправної діяльності.

Під час обшуків у підпільному цеху виявлено:

  • інструменти та обладнання для виготовлення підробленої документації;
  • мобільні телефони та комп’ютери з доказами злочинних дій.

На підставі зібраних доказів зловмиснику повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів);
  • ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 7 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ та Національної поліції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України

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