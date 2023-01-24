У Києві викрили «родинний бізнес»: організована група виготовляла документи для переправлення призовників за кордон

За винагороду у розмірі 5 000 доларів США брат з сестрою сприяли військовозобов’язаним чоловікам у безперешкодному виїзді за межі України. Фігурантам може загрожувати до дев’яти років позбавлення волі.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління поліції Києва спільно із працівниками Департаменту стратегічних розслідувань було викрито незаконну діяльність двох уродженців Дніпропетровської області, які налагодили у столиці незаконний механізм виготовлення документів для перетину держкордону військовозобов’язаними громадянами. За свої «послуги» вони отримували 5 000 доларів США.

«Як нам стало відомо, чоловік, 1995 року народження, його сестра, 1981 року народження та невстановлена особа за допомогою технічних засобів підробляли довідки із зазначенням хронічних хвороб, які є підставою для виключення осіб із військового обліку і в подальшому використовувались в одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Під час проведення обшуків у помешканнях фігурантів на території міста Києва та міста Дніпра було вилучено чорнові записи, документи, 11 000 євро та 2 500 доларів США, отримані від протиправної діяльності», – повідомив начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління столичного главку поліції Вадим Коломієць.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури слідчі повідомили фігурантам про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, шляхом надання засобів, вчинене з корисливих мотивів. Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Слідчі звернулися до суду із клопотанням про тримання порушників під вартою. Досудове розслідування триває.

Також поліцейські проводять заходи із встановлення інших учасників злочинної схеми.

Відділ комунікації поліції Києва