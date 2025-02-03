У Києві викрили схему з розкрадання майже ₴1,5 млн. бюджетних коштів, виділених на ремонт шкільного укриття

У 2022 році на поточний ремонт шкільного укриття у Шевченківському районі з бюджету столиці було виділено майже 4 млн грн.. За рік ремонті роботи були завершені й фірмі–підряднику було перераховано кошти у повному обсязі. Натомість, проведена надалі експертиза встановила, що роботи не відповідають будівельним нормам, а їх вартість завищена на майже 1,5 млн грн.

Викрили незаконну схему з розкрадання бюджетних коштів слідчі Шевченківського управління поліції спільно з СБУ Києва та Київської області. Під час досудового розслідування слідчі встановили, що між Управлінням освіти Шевченківської РДА та підрядною організацією у 2022 році було укладено договір щодо проведення поточного ремонту захисної споруди цивільного захисту в одній зі шкіл міста, на що з бюджету було виділено майже 4 млн грн.

Проте керівник підрядної організації, маючи на меті заволодіти бюджетними коштами, вступив у злочинну змову з інженером з технічного нагляду та вніс до акту приймання виконаних робіт завищену вартість матеріалів й об’єм робіт, які насправді були виконані неналежним чином.

Інженер з технічного нагляду «не побачив» невідповідності й передав звітні документи керівнику районного управління освіти, яка підписала акт приймання, що в свою чергу дало підставу для перерахунку підряднику бюджетних коштів у повному обсязі. Натомість, проведена експертиза показала, що проведені ремонтні роботи не відповідають будівельним нормам, а їх вартість завищена на майже 1,5 млн грн.

Відтак слідчі, за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва, повідомили керівнику підрядної організації за фактом службового підроблення та заволодіння майном, шляхом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України). Посадовиці та інженеру з технагляду повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Відповідно до санкції статей, зловмисникам загрожує від п’яти до дванадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва