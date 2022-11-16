У Києві викрили жінку, яка зберігала наркотики та психотропи на 300 000 гривень

Поліцейські вилучили з помешкання жінки кілограм амфетаміну, 300 грамів солей Альфа-PVP та 200 грамів метадону. Слідчі повідомили затриманій про підозру. За зберігання заборонених речовин їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

Під час реалізації оперативної інформації співробітники Департаменту боротьби з наркозлочинністю спільно з оперативниками Шевченківського управління поліції затримали жінку з наркотичними речовинами. У ході поверхневої перевірки правоохоронці виявили у неї 247 пігулок МДМА та викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Як розповів заступник начальника відділу поліції №2 Шевченківського управління поліції Іван Негуриця, 30-річну місцеву жительку правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України:

«У ході невідкладного обшуку за місцем проживання жінки ми виявили та вилучили один кілограм амфетаміну, 300 грамів солей Альфа-PVP та 200 грамів метадону. Вартість вилученого за цінами «чорного» ринку становить близько 300 тисяч гривень. Все вилучене ми направили на відповідні експертизи».

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 309 Кримінального кодексу України – незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури міста Києва поліцейські повідомили затриманій про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва