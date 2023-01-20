У Києві викрили злочинну групу організаторів незаконного бізнесу із надання сексуальних послуг

Організувала мережу розпуст 50-річна киянка, а допомагали їй в цьому ще троє спільниць. Поліцейські встановили близько 25 жінок, котрі надавали сексуальні послуги. Слідчі кваліфікували дії фігуранток як сутенерство, за яке їм загрожує до семи років позбавлення волі.

Працівники управління міграційної поліції Києва спільно зі слідчими Дарницького управління поліції та за силової підтримки полку поліції особливого призначення № 1 викрили та припинили протиправну діяльність організованої злочинної групи, учасники якої створили мережу місць з надання сексуальних послуг за грошову винагороду.

Як розповів начальник управління міграційної поліції у м. Києві Денис Дем’янюк, що до складу злочинного угруповання входило четверо осіб:

«Інтимний сервіс налагодила киянка, ще троє спільниць їй у цьому допомагали. Організаторка орендувала квартири в столиці, де повії надавали сексуальні послуги. Спільниці виконували ролі адміністраторів, зокрема займалися розміщенням рекламних оголошень у мережі Інтернет, підшукували клієнтів, проводили так звані «кастинги» й співбесіди з жінками, які бажали надавати інтимні послуги за гроші. Поліцейські встановили близько 25 жінок, які працювали на зловмисниць. Вартість «зустрічей» становила 2000 – 3000 гривень за годину».

На момент проведення процесуальних дій у місці розпусти перебувало 10 повій, на яких правоохоронці склали адміністративні протоколи за ст. 181-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення – заняття проституцією.

50-річну організаторку, а також двох спільниць – 1999 та 1993 років народження, правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«Ми провели 12 санкціонованих обшуків у квартирах та вилучили речові докази, серед яких чорнові записи, мобільні телефони, гроші та банківські картки», – додав Денис Дем’янюк.

За даним фактом слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 303 Кримінального кодексу України – сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією. За погодженням із Дарницькою окружною прокуратурою затриманим повідомлено про підозри у скоєнні цього злочину. Найближчим часом суд обере їм запобіжні заходи. Санкція статті передбачає до семи років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва