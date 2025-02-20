У Києві викрили зловмисників, які продавали гуманітарні авто, призначені для ЗСУ

Двоє столичних мешканців підозрюються у продажі гуманітарних автомобілів, призначених для військових. Для ввезення авто з Європи використовували документи благодійного фонду, керівник якого на початку 2024 року помер. Лише за два роки спільники ввезли в країну щонайменше 200 автомобілів.

Викрили протиправну діяльність псевдоблагодійників оперативники Департаменту внутрішньої безпеки та слідчі поліції Києва.

До оборудок виявились причетними двоє киян. 42-річна жінка відповідала за ввезення авто на територію України та його оформлення, а також керувала процесами продажу. ЇЇ 35-річний посібник на імпровізованому майданчику для стоянки авто безпосередньо особисто працював з покупцями та брав гроші за машини.

Автомобілі спільники завозили з різних країн Європейського союзу. А при розмитненні використовували статутні документи, печатки та цифрові підписи одного з благодійних фондів. Це давало їм можливість пройти митне оформлення за пільговими умовами. При цьому понад 140 автомобілів було оформлено з використанням електронного підпису на той час вже померлого очільника благодійної організації.

Поліцейські здійснили контрольну закупку двох автомобілів – мікроавтобуса Ford Transit та позашляховика Mitsubishi Pajero, ввезені під виглядом благодійної допомоги для сил оборони України, які зловмисники оцінили у майже 17 тисяч доларів.

Крім того, у рамках провадження правоохоронці провели низку обшуків в ході яких виявили і вилучили 17 автомобілів, які кримінальні компаньйони планували продати.

На підставі зібраних доказів фігурантам вручили підозри за ч.3 ст.201 – 2 (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України. За незаконні оборудки їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Подільська окружна прокуратура. Досудове розслідування здійснюють слідчі управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України