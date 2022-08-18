У Києві викрито групу осіб, які незаконно зберігали вогнепальну зброю

За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва викрито групу осіб, які, прикриваючись участю в одному з добровольчих формувань територіальної громади міста Києва, нелегально зберігали зброю та боєприпаси.

За даними слідства, представники одного з товариств, які не маючи наміру брати участь у бойових діях проти РФ, зберігали на території власних складських та виробничих приміщень зброю та боєприпаси для своєї приватної охорони.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 60 незареєстрованих автоматів АК-74 та 9500 набоїв до них.

Наразі встановлюються обставини вчинення кримінального правопорушення. Зброя перевіряється на предмет використання під час вчинення кримінальних правопорушень.

Викриття протиправної діяльності здійснювалось за оперативного супроводу ГУ «Д» ДЗНД СБУ. Досудове розслідування за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами здійснюється слідчим відділом Деснянського УП ГУ Нацполіції у м. Києві (ч. 1 ст. 263 КК України).

Київська міська прокуратура