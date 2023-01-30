У Києві викрито групу серійних викрадачів автомобілів – зловмисників перевіряють на причетність до понад 40 епізодів

Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва викрито та повідомлено про підозру двом громадянам за фактом незаконного заволодіння транспортними засобами та зберігання зброї та боєприпасів (ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, підозрювані, починаючи з березня 2022 року, розробили злочинний механізм заволодіння транспортними засобами, використовуючи для цього пристрої для приглушення GPS сигналів, трекери та інші спеціальні засоби.

Відомо, що учасники групи за підробленими службовими посвідченнями безперешкодно пересувались столицею у нічний час. Один з них заздалегідь підшуковував транспортні засоби, власники яких на тривалий час залишали їх без нагляду. Викрадені транспортні засоби спочатку переганяли в інше місце, а потім перепродавали.

На цей час встановлено 4 факти незаконного заволодіння транспортними засобами, а саме трьома автівками та мотоциклом. Правоохоронці обґрунтовано підозрюють учасників групи до вчинення понад 40 епізодів.

Також встановлено, що один з затриманих наразі є обвинуваченим у кримінальному провадженні за фактами вчинення аналогічних злочинів.

Під час обшуку за місцем мешкання фігурантів вилучили грошові кошти, одяг, у якому вчинялися злочини, пристрої зв’язку, 5 предметів, схожих на магазини від автоматичної зброї, понад 400 боєприпасів, 34 гумових кулі, предмет, схожий на АК-74 із глушником, штик-ніж та мисливський арбалет.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Санкціями статей передбачено покарання до 12- ти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура