У Києві викрито підпільний серверний центр, який російські хакери використовували для кібератак проти України

Кіберфахівці Служби безпеки України заблокували протиправну діяльність підпільного дата-центру, який функціонував у столиці.

Зловмисники «здавали у віртуальну оренду» понад 100 виділених серверів, розташованих на території Києва та за кордоном. У подальшому їх використовували для зламу комп’ютерів, крадіжки паролів і здійснення DDoS-атак, у тому числі на сайти органів державної влади.

Встановлено, що організував протиправну діяльність мешканець Києва разом зі спільником. «Клієнтів» шукали здебільшого в мережі Darknet.

Ділки обслуговували понад 100 «абонентів», переважна більшість яких є хакерами з рф. Частина з них була підконтрольна російським спецслужбам і працює на шкоду інформаційній безпеці України.

У ході проведених обшуків виявлено та вилучено:

комп’ютерну техніку, магнітні носії інформації та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності;

банківські картки, через які відбувалися розрахунки з «клієнтами»;

серверне обладнання.

Наразі одному з фігурантів оголошено про підозру за ст. 361-1 Кримінального кодексу України (створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут).

Триває слідство для встановлення та притягнення до відповідальності усіх причетних осіб.

Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники СБУ спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Служба безпеки України