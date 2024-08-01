У Києві викрито схему реалізації фальсифікованих російських медпрепаратів

Серед ліків, що продавались в декількох аптеках столиці, були й ті, які купували люди з онкологічними захворюваннями. Наразі триває досудове розслідування.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими Головного слідчого управління припинили протиправну діяльність групи осіб, які реалізовували медикаменти контрабандного походження. Збут лікарських засобів російського виробництва, які потрапили на територію України протиправним шляхом, відбувався в низці аптек Києва.

Деякі медпрепарати, з ознаками фальсифікації, продавались людям з онкологічними захворюваннями.

Поліцейські провели санкціоновані обшуки за місцями збуту та зберігання лікарських засобів, а також за місцями проживання фігурантів. Правоохоронці вилучили медикаменти російського походження, гроші, «чорнові» записи, бухгалтерську документацію тощо.

Досудове розслідування триває за ч. 2 ст. 321-1(Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України. В рамках провадження слідчі призначили низку експертиз, вирішується питання про накладення арешту на вилучене.

Крім цього, правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Офіс Генерального прокурора України. Заходи проводились за участі Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Нагадаємо: днями Нацполіція на Волині перекрила канал ввезення в Україну фальсифікованих ліків російського та білоруського виробництва.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України