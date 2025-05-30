У Києві викрито схему з продажу наркотичних засобів під виглядом медичних олій

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру мешканцю Києва у незаконному придбанні, зберіганні, а також незаконному збуті наркотичних засобів (ч.1 ст. 307 КК України).

За матеріалами слідства, мешканець Києва налагодив збут наркотичного засобу – канабісу під виглядом медичних олій, розсилання якого здійснював на відповідні замовлення, за допомогою оператора поштового зв’язку.

Правоохоронці задокументували безпосередній факт збуту наркотичної речовини. В ході обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено велику кількість продукції, готової до відправки, а також засоби для пакування та маскування протизаконної діяльності.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється ГСУ Національної поліції України за оперативного супроводу ДСР Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора