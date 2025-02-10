У Києві вимагають відсторонити художнього керівника Молодого театру, звинуваченого у домаганнях

У Києві біля будівлі Київської міської державної адміністрації активісти вимагають відсторонити Андрія Білоуса з посади художнього керівника Національного академічного Молодого театру.

Про це повідомляє Укрінформ.

На акцію зібралися кілька сотень людей. Учасники тримають плакати з написами: «Голос митця має звучати, а не тремтіти», «Ні насильству, театр має бути безпечним», «Безкультурна культура», «Більше не мовчи», «Театр має говорити».

Протестувальники скандують: «Театр без насильства!»

Активісти прагнуть підтримати 46 акторів та акторок, які написали відкритий лист із вимогою відсторонити Білоуса від виконання обов’язків на час слідства. Цей лист планують передати до КМДА.

Раніше в анонімному відео на Ютубі дівчина, яка назвалася студенткою Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого, звинуватила в сексуальних домаганнях викладача вишу та художнього керівника «Молодого театру» 48-річного Андрія Білоуса. Після цього про пережиті домагання почали розповідати інші студенти, які навчалися в КНУТКіТ.

Як повідомляв Укрінформ, поліція Києва пізніше повідомила, що правоохоронці у взаємодії з адміністрацією вишу встановлюють обставини, розголос яким дали ЗМІ, а також усіх причетних до цих подій.

Департамент культури КМДА зі свого боку теж почав перевірку щодо дій Білоуса.

10 лютого поліція відкрила кримінальне провадження за фактом можливих неправомірних дій викладача столичного університету.