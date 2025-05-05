У Києві винуватця смертельної ДТП, який перебував за кермом «під кайфом», засуджено до 7 років ув’язнення (фото)

За підтримання публічного обвинувачення Київською міською прокуратурою судом оголошено обвинувальний вирок 24-річному водію за вчинення дорожньо-транспортної пригоди у стані наркотичного сп’яніння, в якій загинула людина (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Прокурором у суді доведено, що у вересні 2023 року водій автомобіля «Mazda-3», рухаючись із перевищенням швидкості по проїзній частині Одеської площі, на з’їзді з Кільцевої дороги на проспект Академіка Глушкова, здійснив зіткнення з автомобілем «Kia-Cerato», що зупинився у крайній правій смузі. Його водій знаходився біля машини, поправляючи вантаж.

В результаті аварії 28-річна пасажирка «Mazda-3» отримала середньої тяжкості тілесні ушкодження, а 48-річного водія автомобіля «Kia-Cerato» у важкому стані було доставили до лікарні, де невдовзі він помер.

Встановлено, що під час ДТП водій перебував у стані наркотичного сп’яніння та вже був позбавлений права керування транспортними засобами строком на один рік за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП.

Вироком суду винуватця смертельної ДТП засуджено до 7 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 10 років.

Пресслужба Київської міської прокуратури