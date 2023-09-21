У Києві заарештовано підозрюваного у зґвалтуванні жінки зі смертельними наслідками

За клопотанням Оболонської окружної прокуратури м. Києва судом взято під варту 51-річного чоловіка, підозрюваного у жорстокому побитті та зґвалтуванні жінки.

Згідно з матеріалами слідства, 16 вересня підозрюваний запросив до себе додому 53-річну жінку та запропонував разом вжити алкогольні напої. Надалі чоловік почав наполягати на інтимних стосунках. Отримавши від жінки відмову, зловмисник наніс їй численні удари руками в область голови, внаслідок яких потерпіла втратила свідомість.

Користуючись безпорадним станом жінки, чоловік жорстоко її зґвалтував.

На наступний день жінка, яка через отримані травми не могла самостійно пересуватися, була госпіталізована у важкому стані. 19 вересня потерпіла померла у лікарні.

Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 152 КК України та Оболонським районним судом м. Києва обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Досудове розслідування триває.

Київська міська прокуратура