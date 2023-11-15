У Києві забудовник, який фігурує у справі про привласнення грошей на ремонті бомбосховищ, хотів підкупити слідчого

Спочатку приватний підприємець привласнив кошти, виділені на ремонт бомбосховищ, а потім хотів уникнути покарання та запропонував слідчому поліції хабар. Слідчий одразу повідомив про це до підрозділу внутрішньої безпеки Нацполіції. Фігуранта затримали під час передачі грошей. За процесуального керівництва Київської міської прокуратури слідчі вже повідомили йому про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

У провадженні слідчих слідчого управління поліції Києва перебуває кримінальне провадження, розпочате за фактом привласнення посадовими особами грошових коштів, призначених на ремонт бомбосховищ, в одному з вищих навчальних закладів столиці. Під час проведення слідчих дій один з фігурантів – директор приватної будівельної фірми, спробував відкупитися від покарання та запропонував слідчому хабар.

За уникнення кримінальної відповідальності чоловік пообіцяв надати старшому лейтенанту поліції неправомірну вигоду у розмірі двох відсотків від суми, зазначеної у договорах про проведення ремонтних робіт в укриттях вишу. Поліцейський відразу повідомив про подію працівників Київського міського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

Працівники слідчого управління поліції Києва спільного з оперативниками ДВБ затримали зловмисника одразу після передачі 5 000 доларів.

Правоохоронці затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Тепер підприємцю доведеться нести відповідальність ще і за підкуп службової особи.

Санкція статті передбачає покарання – до восьми років позбавлення волі.

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Відділ комунікації поліції Києва