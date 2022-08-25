У Києві запобігли незаконній приватизації Оболонського острова

Право власності на дамбу незаконно оформили на приватну компанію.

Правоохоронці спільно із КМДА запобігли незаконному відчуженню у приватну власність Оболонського острова площею 147,7 тис. кв.м, що розташований поряд зі столичним парком “Наталка”.

Як розповіли в НАБУ, центральна колегія Мін’юсту задовольнила скаргу щодо скасування реєстрації острова за приватною компанією.

Детективи НАБУ втановили, що в 2019-2020 роках з власності територіальної громади м. Києва виведено гідротехнічну споруду “Дамба напірна-багатофункціональна”, що розташована біля Оболонської набережної. Її площа, згідно з даними реєстру, складає 143 тис. кв.м, що майже збігається з площею території Оболонського острова (147,7 тис. кв.м).

Але право власності на дамбу незаконно оформили на приватну компанію. Водночас, відповідно до міського кадастру територія острова обліковується за комунальним підприємством “Плесо” і належить громаді Києва. Більш того, острів Оболонський включено до переліку територій, де має бути створено ландшафтний парк “Дніпровські острови”.

“Після встановлення цих фактів, за ініціативи детективів НАБУ, було створено спільну з КМДА робочу групу, яка на підставі зібраних матеріалів розслідування підготувала скаргу щодо скасування реєстрації, яку врешті й задовольнив Мін’юст. Крім того, нотаріуса, причетного до цієї незаконної реєстрації, позбавили ліцензії, а іншому заборонили діяльність до з’ясування усіх обставин”, – йдеться в повідомленні. // УНІАН