У Києві засудили до 6 років в’язниці іноземця, який через підозру у крадіжці телефону, завдав киянину 15 ударів ножем

За підтриманням публічного обвинувачення прокурорами Печерської окружної прокуратури м. Києва оголошено обвинувальний вирок 32-річному громадянину Азербайджанської Республіки за завдання умисних тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 КК України).

Прокурори у суді довели, що в грудні 2021 року, перебуваючи поряд із розважальним закладом на вул. Велика Васильківська, у обвинуваченого, який був там із товаришем, виник конфлікт з чоловіком з іншої компанії.

У одного з друзів 24-річного киянина зник мобільний телефон. Тож іноземця та його друга звинуватили у крадіжці. Щойно чоловіки почули про поліцію – почали тікати.

Постраждалий схопив опонента за верхній одяг, намагаючись затримати до приїзду поліції. Той у свою чергу дістав ніж та завдав чоловікові близько 15 поранень.

В подальшому нападника затримали на орендованій квартирі в Оболонському районі столиці. Під час затримання він представлявся вигаданим ім’ям, а у квартирі знайшли чимало мобільних телефонів, які значилися вкраденими в Оболонському районі.

Київська міська прокуратура